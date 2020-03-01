В Раде оценили заявление Пристайко об отказе от празднования Дня Победы

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова главы МИДа Украины Вадима Пристайко, который ранее заявил, что Киев не собирается праздновать День Победы 9 мая. Об этом говорится на сайте партии.

Медведчук назвал заявление министра смесью цинизма «идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности»,

Политик подчеркнул, что Пристайко не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая был, есть и навсегда останется священным Днем Победы, «который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики».

«Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами — «Армія. Мова. Віра», — добавил Медведчук.

Парламентарий отметил, что, возможно, «Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне», однако украинский народ будет праздновать эту дату.

Ранее, 29 февраля, Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 Мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.