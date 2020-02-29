Пушков отреагировал на готовность Украины «простить» нацистскую Германию

ФРГ никто не обвиняет в преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, но нацистскую Германию простить за это нельзя. Так в субботу, 29 февраля, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об отказе праздновать День Победы.

«Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Также Пушков добавил, что по логике главы украинского МИДа, во Второй мировой войне не было ни правых, ни виноватых, и что, в таком случае, нужно простить и Гитлера за совершенные им преступления.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 Мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.