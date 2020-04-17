Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, предусматривающий перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября было принят Госдумой в третьем чтении 14 апреля.

Дату решено было сдвинуть на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

В Кремле комментировать закон, принятый нижней палатой парламента, отказались, в Совете при президенте России по правам человека выступали против данной инициативы.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.