Песков указал на отсутствие позиции Путина по дате окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин не выражал никакой позиции по поводу переноса дня окончания Второй мировой войны. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока никакая позиция не артикулировалась. Поэтому и мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера» , — сказал он.

14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — дня окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

16 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к Совету Федерации с просьбой отклонить данный законопроект. Большинство членов СПЧ убеждены, что решение о переносе даты окончания ВОВ — это ошибка.

Правозащитники напомнили, что 3 сентября 2004 года — это дата, когда в результате теракта в бесланской школе погибли 333 человека, среди которых было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.