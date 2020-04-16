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Песков указал на отсутствие позиции Путина по дате окончания Второй мировой войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин не выражал никакой позиции по поводу переноса дня окончания Второй мировой войны. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Пока никакая позиция не артикулировалась. Поэтому и мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера» , — сказал он.

14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — дня окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Им же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

16 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к Совету Федерации с просьбой отклонить данный законопроект. Большинство членов СПЧ убеждены, что решение о переносе даты окончания ВОВ — это ошибка.

Правозащитники напомнили, что 3 сентября 2004 года — это дата, когда в результате теракта в бесланской школе погибли 333 человека, среди которых было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.

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