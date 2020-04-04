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В Минобороны раскрыли детали работы по борьбе с коронавирусом в Сербии

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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В Минобороны России рассказали о том, как будут действовать российские военные и медики в Сербии. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация. Пять групп будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей из Российской Федерации. У нас было достаточно содержательное совещание по вопросам эпидемиологии, лечения больных и дезинфекции больниц. На данном совещании мы определили ряд вопросов на последующие несколько дней, определили рабочие группы, которые совместно с вооруженными силами Республики Сербия будут работать и помогать нам в лечении больных, дезинфекции и эпидемиологии», — сообщил статс-секретарь министерства здравоохранения Сербии Берислав Текич.

Кроме того, двум группам специалистов радиационной и химико-биологической защиты предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт» в Белграде.

В Сербию из России, по договоренности президентов двух стран, прилетели 11 самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. В общей сложности в республику отправилось 87 военнослужащих, среди которых вирусологи и эпидемиологи, а также 16 единиц военной техники.

Ожидается, что российские войска радиационной, химической и биологической защиты могут быть задействованы в дезинфекции военного городка в Сербии, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность России за помощь. Он подчеркнул, подобное сотрудничество показывает, что Сербия никогда не будет одна.

По данным Worldometer на 4 апреля, в Сербии 1476 случаев заражения, 39 человек скончались.

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