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Глава Минобороны Сербии поблагодарил Россию за помощь

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Фото: РИА Новости/Олег Иванов
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Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность Российской Федерации, которая направила своих военных специалистов в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусом SARS -CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом глава военного ведомства заявил на церемонии встречи российских военных на аэродроме Батайница 3 апреля.

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«Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», — цитирует Вулина телеканал «Звезда».

По его словам, это сотрудничество показывает, что Сербия никогда не будет одна.

«Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии», — подчеркнул министр обороны Сербской Республики.

Ранее этот же день в Сербию вылетели четыре самолета Ил-76 ВКС РФ. Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 рейсов военно-транспортной авиации России. В общей сложности в Сербию будут отправлены 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники, передает НСН.

В настоящее время, по данным Worldometer, в Сербии зафиксирован 1171 случай заражения коронавирусом, при этом 31 человек скончался, а еще 42 ― выздоровели.

3 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

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