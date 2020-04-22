Песков опроверг наличие у РФ планов получить выгоду от помощи США и Италии

Оказывая помощь Италии и США в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, Россия не добивалась ослабления санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC 22 апреля.

По его словам, когда президент России Владимир Путин узнал о нехватке оборудования в США для лечения больных, его первым шагом стало решение об отправке помощи.

«Это не тот момент, чтобы думать о выгоде или строить ожидания после оказания помощи такого рода. Он против политизации помощи», — сказал Песков.

Он опроверг суждения о том, что российский лидер надеялся на облегчение санкций и подчеркнул, что Путин никогда не поднимал эту тему в разговорах с американским коллегой Дональдом Трампом.

12 и 10 апреля Путин и Трамп обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в ходе телефонных переговоров. В Кремле не раз указывали, что о снятии антироссийских санкций речи не заходило.

В начале апреля посольство России в Великобритании уже призвало телеканал Би-би-си не искать скрытый смысл в том, что Москва оказывает гуманитарную помощью США и Италии. Поддержка, по словам дипломатов, это не что иное как знак солидарности в борьбе с эпидемией.

В конце марта в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. МПо словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, половину стоимости гуманитарного груза из России оплатил Вашингтон, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Американский лидер назвал такой жест очень милым.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посчитал глубоко оскорбительными предположения о том, что Москва отправила Риму гуманитарную помощь на условии ответных действий, в том числе и ослабления санкций.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,58 млн человек, из них более 180 тыс. скончались, свыше 710 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных исходов.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.