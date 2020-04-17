Путин перенес на август срок подачи чиновниками деклараций о доходах

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа срока отчета чиновников о доходах и имуществе, сообщает в пятницу, 17 апреля, пресс-служба Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно», — говорится в указе.

Кроме того, глава государства поручил правительству отсрочить до 1 августа представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

Ранее 8 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что декларации о доходах президента России Владимира Путина и высокопоставленных госслужащих будут опубликованы в установленный законом срок.