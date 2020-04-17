Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки
Политика
Путин перенес на август срок подачи чиновниками деклараций о доходах
Мир
Лавров и Помпео договорились активизировать диалог по вооружениям и нераспространению
Экономика
Предприятия и организации в России получат помощь на 200 млрд рублей

Путин перенес на август срок подачи чиновниками деклараций о доходах

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа срока отчета чиновников о доходах и имуществе, сообщает в пятницу, 17 апреля, пресс-служба Кремля.

«Заберете вклад — вообще никакого дохода не будет»
Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков — о том, как будут вычислять количество депозитов и их объем у россиян

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно», — говорится в указе.

Кроме того, глава государства поручил правительству отсрочить до 1 августа представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

Ранее 8 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что декларации о доходах президента России Владимира Путина и высокопоставленных госслужащих будут опубликованы в установленный законом срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020