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Архитектор опроверг новость о появлении мозаики с Путиным в храме Минобороны

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Эскиз мозаики, на котором изображена сцена воссоединения Крыма с Россией, не будет воплощен в реальности. Об этом сообщил архитектор, автор проекта Главного храма Вооруженных сил России Дмитрий Смирнов во вторник, 28 апреля.

Ранее появилась информация, что стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина.

«Это такая тема. Художники ее выложили, но в реализации это пока еще не пошло. То есть это в виде эскиза было, и все», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

Смирнов отметил, что мозаика могла находиться в месте, «почти музейном», куда не смогли бы пройти прихожане. Эскиз, который оказался в Сети, не был до конца утвержден, подчеркнул он и добавил, что, скорее всего, он так и останется нереализованной задумкой авторов.

26 апреля пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.

Пресс-секретарь рассказал, что, когда президенту сообщили об этом, он с улыбкой сказал, что когда-нибудь «благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Главный храм Вооруженных сил России строят в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Министр обороны России Сергей Шойгу среди причин выбора места для строительства храма назвал прохождение на этом месте рубежа, где отечественные войска держали оборону.

В ноябре на храм установили купол весом 80 т. Всего на нем будет шесть куполов.

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