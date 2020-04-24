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Песков переадресовал вопрос об изображении Путина на храме Минобороны

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-секретарю президента России Дмитрий Пескову неизвестно, какие изображения будут на стенах главного храма Минобороны России. Об этом заявил представитель Кремля в пятницу, 24 апреля, комментируя вопрос журналистов об отношении главы государства к наличию его изображения на стене здания.

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«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма и на каких», — сказал Песков. Также он подчеркнул, что не знает, насколько информация СМИ соответствует действительности. По словам пресс-секретаря президента, он не знаком с планами и эскизами внутреннего устройства храма.

«Смотрите, есть же фонд, есть Министерство обороны. Я рекомендую обратиться туда», — заключил он.

Ранее появилась информация, что стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу объяснил причины выбора места для строительства главного храма Вооруженных сил страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

15 ноября на храм установили восьмидесятитонный купол. Всего будет насчитывать шесть куполов — четыре одинаковых займут свои места на четвериках церковного здания, еще один разместится на звоннице, а самый большой купол увенчал центральную часть.

Возведение храма приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. К примеру, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны.

Галерея «Дорога памяти» также составит 1418 м, а диаметр барабана центрального купола составляет 19,45 м.

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