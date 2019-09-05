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Художники представили мозаичные тимпаны для храма Вооруженных сил России

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Фото: Православный журнал ФОМА/foma.ru
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Художники закончили работу над созданием уникальных тимпанов для главного храма Вооруженных сил России. Об этом 5 сентября сообщает телеканал «Звезда».

Всего специалисты изготовили восемь тимпанов — углубленных частей стены, обрамленных аркой, — по две на каждой стороне собора. Отмечается, что мозаичные образы сделаны из высококачественных материалов с соблюдением церковных канонов и традиций, а также всех правил искусства.

Художники представили мозаичные композиции «Святой Андрей Первозванный», «Святая великомученица Варвара», «Святой Александр Невский», «Святой пророк Илия», а также мозаичные паруса «Святой евангелист Матфей», «Святой евангелист Марк», «Святой евангелист Лука» и «Святой евангелист Иоанн». Высота каждого тимпана составляет более 10 м.

Специалисты завершили работы еще 19 августа, в праздник Преображения Господня. В настоящее время мастера заняты барабаном главного храма и запасной апсидой, где будет изображена Богородица.

23 августа на звонницу главного храма ВС России в парке «Патриот» установили основной колокол.

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