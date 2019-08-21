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В Крыму нашли христианский храм Х века

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Фото: РИА Новости/Олег Макаров
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Христианский храм Х века обнаружили в крымском пещерном городе на юго-западе республики. Об этом 21 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Института археологии РК РАН Вадима Майко.

«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.

Майко также отметил, что раскопки в Бахчисарайском районе были «суперинтересными» и что это позволит конкретизировать представления о застройке таких уникальных городов византийского времени в Крыму, пишет сайт aif.ru.

Раскопками совместно занимались экспедиция Института археологии Крыма РАН и научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета имени Вернадского.

Как отмечает REGNUM, также в ходе раскопок в Западном Крыму на городище Кульчук нашли уникальную башню античного периода. По оценкам специалистов, она была построена во второй половине IV — первой половине III веков до нашей эры.

17 августа сообщалось, что археологи нашли в Крыму пустой саркофаг.

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