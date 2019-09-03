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Землю для строительства храма в сквере Екатеринбурга переведут в общее пользование

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга, на месте которого власти хотели построить храм, будет переведен в земли общего пользования. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил спикер гордумы Игорь Володин, пишет ТАСС.

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«Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки положительно рассмотрит вопрос об изменении категории земли у сквера и переводе ее в категорию земель общего пользования. Ориентировочное рассмотрение этого вопроса думой — вторая половина октября», — сказал он.

Отмечается, что в феврале, когда на этой земле планировали строительство храма, статус участка был изменен с «территории общего пользования» на «зону объектов религиозного значения».

Конфликт вокруг строительства храма начался в мае. В Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста в сквере у драмтеатра, где собирались возводить церковь. Горожане вышли к стройплощадке и потребовали прекратить работы, в ходе которых, по их словам, планировалось вырубить деревья в сквере. Во время акции, растянувшейся на несколько дней, было задержано около 100 человек.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. После этого ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что горожане в целом поддерживают строительство храма, но выступают против его возведения в сквере. Городская администрация начала собирать предложения граждан, касающиеся подходящей площадки для размещения церкви, 6 июня список был представлен.

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