Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опубликованы в среду, 22 мая.

Так, 7% высказались за строительство храма в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом, как и предлагалось ранее. Еще 14% считают, что место можно оставить прежним, но следует скорректировать проект с учетом мнения горожан. 58% выступили за перенос строительства в другую часть города.

Лишь 18% опрошенных посчитали, что лучше вообще отказаться от возведения этого храма в Екатеринбурге.

Вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против строительства храма святой Екатерины вместо разрушенного в советское время. Митингующие, число которых достигало 2 тыс. человек, объясняют свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней.