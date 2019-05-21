В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства храма

Забор на месте строительства храма в сквере Екатеринбурга демонтировали. Периметр стройки пока ограничен лентой, рассказала во вторник, 21 мая, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, курирующий возведение храма.

По его словам, лента останется до тех пор, пока с территории не вывезут весь строительный мусор.

«Думаю, в течение сегодняшнего вечера и лента будет снята, и свободный доступ горожан к площадке будет обеспечен», — цитирует Андреева «РИА Новости».

Он отметил, что в некоторых местах сквера поврежден газон и его придется восстанавливать, уточняет RT.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о месте возведения собора святой Екатерины. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали опрос, который будет идти 10 дней.