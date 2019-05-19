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В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число сторонников строительства храма значительно превышает количество противников. Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ситуацию в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины.

«Количество противников возведения храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Иларион добавил, что поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении опроса населения об отношении к строительству храма.

Кроме того, митрополит осудил проявление насилия на строительной площадке в Екатеринбурге.

13 мая на площади рядом с Театром драмы прошла стихийная акция протеста: горожане выступили против строительства в ближайшем сквере храма святой Екатерины вместо разрушенного в советское время. Митингующие, число которых достигало двух тыс. человек, снесли забор, которым была ограждена стройплощадка. Местные жители объясняют свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.

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