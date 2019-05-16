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Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга о строительстве храма

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Об этом он заявил на заседании медиафорума «Общероссийского народного фронта» в четверг, 16 мая.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть», — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, «есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству».

С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатра. Горожане протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья, которых в городе и так мало. Городские власти отмечают, что при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года учитывалось мнение горожан и соблюдались все необходимые процедуры. Тем не менее у части граждан оно вызвало недовольство.

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