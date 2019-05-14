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Епархия Екатеринбурга заявила о продолжении строительства храма на месте сквера

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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
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Епархия Екатеринбурга продолжит строительство храма святой Екатерины в центре города, несмотря на состоявшиеся акции протеста. Работы осуществляются в соответствии с законодательством, заявили в епархии региона.

Также отмечается, что беспорядки у места строительства храма в Екатеринбурге носили спланированный характер. Епархия призвала жителей города быть бдительными и не поддаваться на про­вокации.

«Екатеринбургская епархия считает недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства главного кафедрального собора и призывает к сохранению общественного мира и согласия», — говорится в сообщении на сайте епархии.

В епархии также убеждены, что «собор органично дополнит городское пространство и станет не только религиозным сооружением, но духовно-просветительским центром, где расположится музей, концертные залы, библиотека, помещения для занятий с детьми и семьями».

«Согласно проекту, будут благоустроены зоны отдыха для горожан и площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится площадь зеленых насаждений», — говорится в обращении. Курирующий строительство храма Фонд святой Екатерины также сообщил о намерении продолжить работы.

Храм святой Екатерины планируется построить вместо разрушенного в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году, к 300-летию города. В настоящее время на месте строительства находится сквер.

13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста. Митингующие снесли временный забор и заняли сквер. На пике число участников пикета достигало 2 тыс. человек. Стихийная акция протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге прошла без потасовок и противоправных действий, заявил вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма к диалогу. Глава региона назвал ситуацию сложной. По его словам, можно понять аргументы и сторонников строительства, и желающих сохранить зеленый уголок в центре города.

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