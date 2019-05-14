Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге в свой кабинет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу и вызвался быть посредником. Он опубликовал в Instagram пост с предложением обеим сторонам прийти в его кабинет 14 мая.

Глава региона назвал ситуацию сложной. По его словам, аргументы как сторонников строительства, так и желающих сохранить зеленый уголок в центре города, понятны.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания», — написал он. Куйвашев подчеркнул, что уличные конфликты — не тот способ, которым можно решить проблему.

Он предложил обеим сторонам выбрать по пять парламентеров.

«Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят», — заявил губернатор. Встреча назначена на 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее 14 мая вице-губернатор региона Сергей Бидонько анонсировал совещание по решению конфликта в этот же день.

13 мая в ходе стихийной акции протеста горожане, желающие сохранить сквер, снесли забор на месте будущей стройплощадки и заняли территорию. Число участников пикета достигало 2 тыс. человек.

Храм святой Екатерины, покровительницы города, планируется построить вместо разрушенного в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году, к 300-летию города.