Прямой эфир

Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге в свой кабинет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу и вызвался быть посредником. Он опубликовал в Instagram пост с предложением обеим сторонам прийти в его кабинет 14 мая.

Глава региона назвал ситуацию сложной. По его словам, аргументы как сторонников строительства, так и желающих сохранить зеленый уголок в центре города, понятны.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания», — написал он. Куйвашев подчеркнул, что уличные конфликты — не тот способ, которым можно решить проблему.

Он предложил обеим сторонам выбрать по пять парламентеров.

«Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят», — заявил губернатор. Встреча назначена на 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее 14 мая вице-губернатор региона Сергей Бидонько анонсировал совещание по решению конфликта в этот же день.

13 мая в ходе стихийной акции протеста горожане, желающие сохранить сквер, снесли забор на месте будущей стройплощадки и заняли территорию. Число участников пикета достигало 2 тыс. человек.

Храм святой Екатерины, покровительницы города, планируется построить вместо разрушенного в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году, к 300-летию города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря произошел пожар
Угрожавший взорвать храм в Москве мужчина задержан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017