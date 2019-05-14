Свердловский вице-губернатор прокомментировал протесты в Екатеринбурге

Стихийная акция протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге прошла без потасовок и противоправных действий. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Во вторник, 14 мая, в Екатеринбурге пройдет совещание по вопросу урегулирования конфликта, сообщил вице-губернатор ТАСС.

Бидонько подчеркнул, что разрешение на строительство храма получено и все необходимые процедуры соблюдены.

13 мая в городе прошла стихийная акция протеста. Митингующие снесли временный забор и заняли сквер. На пике число участников пикета достигало 2 тыс. человек.

Храм святой Екатерины планируется построить вместо разрушенного в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году, к 300-летию города.

Летом 2018 года стало известно, что в Екатеринбурге планируется воздвигнуть храм в честь святого Евгения Боткина — личного врача императора Николая II. Боткин добровольно отправился с семьей последнего российского императора в ссылку и был расстрелян вместе с ней. Канонизирован как страстотерпец. Храмы в его честь уже построены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.