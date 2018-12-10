Деревенский храм XIX века на Урале восстановят на народные средства

В деревне Верхняя Баранча Свердловской области начнется сбор средств на восстановление построенного в XIX веке храма в честь Зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Общественники решили создать специальный фонд, который зарегистрируют в Минюсте, сообщает Tagilcity.ru. Реконструкция включает несколько этапов, о каждом будут публиковать отчет в соцсетях. В частности, планируется восстановить крышу, двери, окна, пол и установить купол.

Как напоминает «Мой город», на консервацию храма требуется 4 млн рублей. Этот вопрос обсуждается с 2017 года.