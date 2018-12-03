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В Москве отреставрировали фасады старинных храмов и княжеского склепа

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Фото: mos.ru
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В Москве отреставрировали фасады собора XVI века и склепа князей Лобановых-Ростовских XVII века. Кроме того, специалисты завершили первый этап работ в церкви Иоанна Златоуста XVII–XVIII веков, расположенной на территории Рождественского монастыря в столице. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 3 декабря.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, отреставрированные объекты, построенные в стиле посадских церквей и раннемосковского зодчества, входят в единый архитектурный ансамбль.

Храмы являются объектами культурного наследия федерального и регионального значений, потому при реставрации специалистам было запрещено менять их облик, перестраивать или сносить. В ходе работ специалисты очистили белокаменную и кирпичную кладку собора XVI века, восстановили утраченные фрагменты и укрепили соединяющие швы. Помимо этого, в порядок привели металлические решетки на окнах и оба крыльца, очистили и позолотили кресты, отремонтировали водосточную систему.

Также рабочие провели реставрацию фасадов двухэтажной княжеской усыпальницы князей Лобановых-Ростовских: восстановили утраченные фрагменты, расчистили и починили сколы каменной кладки, покрасили фасады, обновили водосточную систему, отремонтировали оконные решетки. В церкви Иоанна Златоуста восстановили и укрепили кирпичную кладку фасадов и барабанов главок церкви, а также покрасили и отштукатурили их.

21 ноября сообщалось, что столичные власти отреставрировали более 1 тыс. памятников с 2011 года, включая более 80 храмов.

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