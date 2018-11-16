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Музей художника Аполлинария Васнецова отреставрируют в Москве

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Москве отреставрируют музей художника Аполлинария Васнецова. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Аполлинарий Васнецов был младшим братом известного художника Виктора Васнецоова, написавшего такие картины, как «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке». Аполлинарий Васнецов жил в здании в Фурманном переулке, где сейчас располагается мемориальный музей, в 1904–1933 годах, пишет сетевое издание m24.ru.

Музей-квартира является памятником архитектуры федерального значения и сохранился практически в том виде, в каком был при жизни Васнецова. В музее хранится порядка 200 его картин, а также более 1 тыс. графических рисунков и этюдов, личные вещи художника и книги. Готовый проект реставрации поступит на согласование в Мосгорнаследие, после чего подрядчик сможет приступить к выполнению работ.

В конце стало известно, что в Москве отреставрируют Театр имени Александра Пушкина.

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