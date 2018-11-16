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В Москве восстановили витраж со звездой в вестибюле станции «Сокольники»

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Реставраторы восстановили витраж со звездой на станции «Сокольники» московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Специалисты восстановили замурованный с 1950-х годов витраж по историческим чертежам в ходе реставрации вестибюля станции, пишет сетевое издание m24.ru.

Полностью ремонтные работы в наземном вестибюле станции «Сокольники» планируют завершить до конца 2018 года, а всего реставрация ведется на 46 станциях столичной подземки — все они являются объектами культурного наследия.

29 октября сообщалось, что в Москве началась реставрация дома актеров МХАТа.

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