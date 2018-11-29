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Прокуратура потребовала срочно отреставрировать дворец в Петербурге

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга выявила нарушения закона об охране объектов культурного наследия в связи с плохим содержанием памятника «Бывший дворец великого князя Михаила Павловича».

В отношении собственника здания, компании «Фрагмент», а также ее генерального директора возбудили административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

Как поясняет телеканал «78», в 2013 году владельцы «Фрагмента» приняли на себя обязательства отреставрировать памятник культуры. Предполагалось, что работы займут 36 месяцев и завершатся к 2016 году. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ремонт здания даже не начинался.

За это время бывший дворец пришел в упадок, на фасадах появились сколы и трещины, исчезли пьедесталы колонн, а цоколь дома зарос мхом.

В середине ноября Генпрокуратура РФ возбудила три уголовных дела по факту нарушений при реставрации Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге. В частности, выяснилось, что помещения театра, несмотря на ремонт, находятся в неудовлетворительном состоянии.

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