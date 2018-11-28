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Ущерб от пожара на ледоколе в Петербурге оценили в 1,5 млн рублей

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Фото: ТАСС/Ваганов Антон
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Пожар причинил ущерб в 1,5 млн рублей строящемуся в Санкт-Петербурге ледоколу «Виктор Черномырдин». Об этом 28 ноября информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«В помещении котельного отделения произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга сложности, охвативший площадь судна около 300 кв. м, в результате чего повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое, что причинило ущерб на сумму более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в следственном управлении сообщили, что в результате пожара пострадал работник предприятия. Он получил термический ожог рук и частей тела. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Возгорание на ледоколе возникло вечером 27 ноября, его площадь достигла 300 кв. м. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали два человека.

По предварительным данным, к пожару на ледоколе привели нарушения техники безопасности.

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