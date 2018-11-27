Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидировали

Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 22:15 объявлена полная ликвидация пожара», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы.

Возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло вечером 27 ноября на Адмиралтейских верфях. Точная причина инцидента неизвестна. По одной из версий, задымление могло произойти из-за короткого замыкания.

В результате пожара пострадали два человека.