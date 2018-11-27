В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Пожар произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге во вторник, 27 ноября.

Пожар распространился на третью палубу ледокола заявили ТАСС в местных спасательных службах. Ранее сообщалось о задымлении на первой и второй палубах.

В ликвидации пожара принимают участие 75 пожарных и спасателей. Возгоранию присвоили второй (повышенный) уровень сложности.

Точная причина пожара неизвестна. По одной из версий, задымление могло произойти из-за короткого замыкания.

«Предварительно в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах — короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление», — заявили агентству «Интерфакс».

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей в пожаре в многоквартирном доме в Ярославле.

23 ноября зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил о планах России в ближайшем будущем построить не менее восьми современных ледоколов. По его словам, на Балтийском заводе введется работа по строительству трех судов мощностью 60 МВт.