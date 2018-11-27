Пожар на строящемся ледоколе в Петербурге локализован

Пожарные локализовали пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

«В 21.10 — локализация пожара и ликвидация открытого горения на 300 кв. м, ранг пожара понижен до 1-БИС»,— сказали в ведомстве.

Уточняется, что номер сложности пожара снижен с третьего до первого.

Возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге во вторник, 27 ноября. Точная причина инцидента неизвестна. По одной из версий, задымление могло произойти из-за короткого замыкания.

В результате пожара пострадали два человека.