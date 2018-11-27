Коммунальщики отреставрировали здание с помощью монтажной пены
Коммунальщики Петербурга креативно «отреставрировали» историческое здание. Декоративную лепнину заменили монтажной пеной, а поверх нее попытались изобразить узор. В этом доме жил и творил Алексей Толстой после возвращения из эмиграции.
Коммунальщики Петербурга креативно «отреставрировали» историческое здание. Декоративную лепнину заменили монтажной пеной, а поверх нее попытались изобразить узор. В этом доме жил и творил Алексей Толстой после возвращения из эмиграции.