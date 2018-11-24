Одиннадцатая церковь храма Василия Блаженного открылась после реставрации

В Покровском соборе (Храм Василия Блаженного) на Красной площади открыли церковь Иоанна Блаженного. Придел пустовал почти 90 лет, но в 2016 году началась реставрация.

Теперь верующие и туристы могут посетить все 11 церквей национального символа.