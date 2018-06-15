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Храм воздвигнут в честь личного врача императора в Екатеринбурге

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Храм планируют воздвигнуть в Екатеринбурге в честь святого Евгения Боткина — личного врача императора Николая II. Об этом сообщает пресс-служба компании «РСГ-Академическое».

В воскресенье, 17 июня, в Академическом микрорайоне планируют провести торжественную церемонию закладки камня будущего храма во имя святого Евгения Боткина. Возглавит мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает ИА «Ура.ру».

Первый храм в честь Боткина был освящен в 2016 году, после того как на Архиерейском соборе РПЦ, который состоялся 2–3 февраля 2016 года, приняли решение о канонизации врача императора как «страстотерпца праведного Евгения, врача». Храм расположен в Москве при государственной клинической больнице № 57. Помимо этого, храмы во имя Боткина присутствуют в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Евгений Боткин был врачом Романовых до конца своей жизни. Он добровольно отправился с семьей Николая II в Тобольск, а затем и в Екатеринбург. Был расстрелян вместе с Николаем Александровичем, его женой и детьми в доме Ипатьева.

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