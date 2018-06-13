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Фасад храма Апостола Петра в Петербурге отреставрируют в 2018 году

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Фото: petrovhram.ru
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До конца 2018 года завершат реставрацию храма Апостола Петра в Санкт-Петербурге. На ремонтные работы выделено 107 млн рублей.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе правительства Петербурга, реставрацией будет заниматься ООО «СК «Аркада». Специалисты обновят лепнину, барельефы, фасады, фонари, крыльцо, литейный чугун и цокольную часть.

Около двух лет назад в храме, который считается памятником архитектуры, были отреставрированы скульптуры и аттика. На это ушло 9,5 млн рублей.

Храм Апостола Петра построен на Невском проспекте в 1728–1730 годах. С тех пор он несколько раз перестраивался. В 1962 году здесь был открыт бассейн. Здание вернули Церкви лишь в 1994 году.

В начале июня портал iz.ru сообщал о том, что в Петербурге начинается реставрация фасада Казанского собора. Работы должны завершиться в середине апреля 2018 года, и всё это время здание будет закрыто лесами.

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