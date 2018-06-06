Казанский собор в Петербурге около года простоит в лесах

В Санкт-Петербурге начинается реставрация фасада Казанского собора. Предполагается, что работы растянутся почти на год и завершатся 15 апреля 2019 года. Всё это время здание собора будет закрыто лесами. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала разрешительную документацию на их установку.

Кроме того, добавляет телеканал «78», в ближайшее время начнется реставрация фасада Римско-католического Храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Ее также планируют завершить в мае следующего года. Реставрационные работы проводятся и в здании «Училищного дома имени Петра Великого» на Петроградской набережной. Их должны закончить уже в этом сентябре.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Финском заливе были найдены колонны, потерянные еще в XIX веке. По мнению археологов, эти колонны предназначались для Исаакиевского собора. Груз должны были доставить на барже в Петербург, однако судно затонуло.