Прямой эфир

Реставрацию Садовых мостов завершили в Петербурге

0
Фото: commons.wikimedia.org/Alexei Kouprianov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершились реставрационные работы на 1-м и 2-м Садовых мостах в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Телеканал «78» сообщил, что декоративные элементы демонтировали и отвезли в мастерские для золочения еще в декабре минувшего года. За время реставрации на них нанесли около 3,5 тыс. кв. дм сусального золота. На мостах работы стартовали весной: специалисты помыли их, очистили, устранили повреждения, нанесли краску и лак.

Отмечается, что 1-й Садовый мост является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее в четверг сообщалось, что после двухлетней реставрации 24 мая открылся Дворец Петра III в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Малой Лубянке в Москве реставрируют католический храм
Арсенальный зал в Гатчинском дворце отреставрируют к концу года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017