Реставрацию Садовых мостов завершили в Петербурге

Завершились реставрационные работы на 1-м и 2-м Садовых мостах в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Телеканал «78» сообщил, что декоративные элементы демонтировали и отвезли в мастерские для золочения еще в декабре минувшего года. За время реставрации на них нанесли около 3,5 тыс. кв. дм сусального золота. На мостах работы стартовали весной: специалисты помыли их, очистили, устранили повреждения, нанесли краску и лак.

Отмечается, что 1-й Садовый мост является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее в четверг сообщалось, что после двухлетней реставрации 24 мая открылся Дворец Петра III в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге.