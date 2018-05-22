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Дворец Петра III в Санкт-Петербурге откроется после реставрации

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Дворец Петра III в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге откроется 24 мая после двухлетней реставрации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За время работ специалисты смогли обновить наборный паркет и резные панели в стиле шинуазри, что в переводе с французского означает «китайщина», а также провести реставрацию картин и многих других объектов, сообщает телеканал «78».

За эти два года специалисты сделали массу интересных находок. Например, на этапе расчистки реставраторы обнаружили живопись веймарского художника Ганса Вильгельма-Шмидта и плафон люстры его авторства. Также несколько панно работы Шмидта XIX века были перенесены в комнаты дворца. Они не показывались публике более 60 лет и хранились в запасниках музея.

Дворец Петра III возвели в 1759 году в качестве места отдыха императора. Архитектором выступил Антонио Ринальди. Во время Великой Отечественной войны дворец почти не пострадал и поэтому до наших дней сохранился в практически нетронутом виде.

Недавно в Петербурге прошла акция «Ночь в музее». Перед музеями образовались многочасовые очереди. Дольше всего посетителям пришлось ждать, чтобы попасть в Мраморный дворец, планетарий, «Ленфильм» и Музей игровых автоматов.

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