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«Ночь в музее» собрала огромные очереди перед музеями Петербурга

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Фото: ТАСС/Евдокимов Игорь
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Многочасовые очереди образовались перед музеями Санкт-Петербурга во время акции «Ночь в музее». Об этом сообщает телеканал «78».

Дольше всего посетителям пришлось прождать, чтобы попасть в Мраморный дворец, планетарий, «Ленфильм» и Музей игровых автоматов. Кроме того, длинные ряды выстроились перед Музеем хлеба и Республикой кошек.

В акции «Ночь в музее», прошедшей в ночь на 20 мая, приняли участие более 100 площадок Северной столицы. Как отмечает телеканал, в этом году посетителям повезло с погодой — дождя ночью не было.

При этом в Москве в рамках акции «Ночь в музее» более 10 тыс. человек посетили музей Победы на Поклонной горе.

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