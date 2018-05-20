«Ночь в музее» собрала огромные очереди перед музеями Петербурга

Многочасовые очереди образовались перед музеями Санкт-Петербурга во время акции «Ночь в музее». Об этом сообщает телеканал «78».

Дольше всего посетителям пришлось прождать, чтобы попасть в Мраморный дворец, планетарий, «Ленфильм» и Музей игровых автоматов. Кроме того, длинные ряды выстроились перед Музеем хлеба и Республикой кошек.

В акции «Ночь в музее», прошедшей в ночь на 20 мая, приняли участие более 100 площадок Северной столицы. Как отмечает телеканал, в этом году посетителям повезло с погодой — дождя ночью не было.

При этом в Москве в рамках акции «Ночь в музее» более 10 тыс. человек посетили музей Победы на Поклонной горе.