Музей Победы в Москве в «Ночь в музее» посетили более 10 тыс. человек

В рамках акции «Ночь в музее» более 10 тыс. человек посетили музей Победы на Поклонной горе в Москве. В учреждении в этом году проходили «Экскурсии со звездами» — их провели Арина Шарапова, Игорь Угольников и многие другие медийные персоны.

По данным «Интерфакса», актер и продюсер Игорь Угольников рассказал посетителям о новой картине «Ильинский рубеж» своей кинокомпании «Военфильм». Съемки запланированы на 2018 год и посвящены подвигу подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Для гостей «Ночи в музее» стихи о войне в зале полководцев музея Победы с 18:00 до 20:00 прочитали актеры Московского театра поэтов.

Торжественное открытие акции «Ночь в музее» прошло в музее Москвы 19 мая. Старт мероприятию дал заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.