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Ежегодная акция «Ночь в музее» стартовала в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Торжественное открытие акции «Ночь в музее» прошло в Музее Москвы 19 мая.

«Ночь в музее»: главные площадки

Старт мероприятию дал заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Ежегодно почти полмиллиона человек минимум только в Москве находят желание и возможность прийти в этот день в музей, привести сюда своих друзей и детей», — цитирует его АГН «Москва».

Филиппов отметил, что акция проходит в 12-й раз и что она дает ощутимые результаты, поскольку в последние годы посещаемость московских музеев выросла на 70%.

7 мая стало известно, что для посетителей «Ночи в музее» музеи и картинные галереи подготовили специальные программы: выставки, концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года звучит как «Шедевры из запасников». В частности, в акции примет участие и киностудия «Союзмультфильм», которая покажет оригинальные декорации, которые использовались для съемок анимации.

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