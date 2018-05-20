Ежегодная акция «Ночь в музее» стартовала в Москве

Торжественное открытие акции «Ночь в музее» прошло в Музее Москвы 19 мая.

Старт мероприятию дал заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Ежегодно почти полмиллиона человек минимум только в Москве находят желание и возможность прийти в этот день в музей, привести сюда своих друзей и детей», — цитирует его АГН «Москва».

Филиппов отметил, что акция проходит в 12-й раз и что она дает ощутимые результаты, поскольку в последние годы посещаемость московских музеев выросла на 70%.

7 мая стало известно, что для посетителей «Ночи в музее» музеи и картинные галереи подготовили специальные программы: выставки, концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года звучит как «Шедевры из запасников». В частности, в акции примет участие и киностудия «Союзмультфильм», которая покажет оригинальные декорации, которые использовались для съемок анимации.