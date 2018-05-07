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«Шедевры из запасников» станут главной темой «Ночи музеев-2018»  

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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«Шедевры из запасников» станут главной темой ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в России 19 мая, рассказали в Министерстве культуры.

В этот раз в ней примут участие не только музеи, но и другие культурные учреждения. Так, гостей примут в усадьбе Кусково и на киностудии «Союзмультфильм», а в Государственном Дарвиновском музее посетителям разрешат забраться на крышу, сообщается на сайте ведомства.

Акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в России в 12-й раз. Галереи, выставочные залы и не только будут работать до поздней ночи, а некоторые до утра 20 мая. С полным расписанием мероприятий по всей стране можно ознакомиться на портале «Культура.РФ».

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