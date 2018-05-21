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Карамзинскую рощу восстановят в усадьбе «Остафьево»

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Карамзинскую рощу восстановят в усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в 2019 году. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Уже завершилась первая часть реставрационных работ: в усадьбе высадили более 130 деревьев, а полностью завершить воссоздание облика березовой рощи первой трети XIX века должны в 2019 году. В ходе второго этапа там высадят еще 228 берез разных видов. Отмечается, что высадку всех деревьев в роще планируют закончить осенью 2018 года.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, восстановление природных памятников так же важно, как и реставрация особняков.

«Усадьбу посещали многие просвещенные люди XIX века — поэты Александр Пушкин и Константин Батюшков, писатели Николай Гоголь, Александр Грибоедов и Иван Тургенев, — которые, как и Николай Карамзин, прогуливались по усадебному парку, в том числе и по березовой роще», — цитирует Емельянова ТАСС. Он добавил, что там до настоящего времени сохранились березы, возраст которых превышает 100 лет.

Усадьба Вяземских-Шереметевых находится в селе Остафьево Рязановского поселения в Троицком и Новомосковском округах. Площадь рощи составляет 4,3 га. Название «Карамзинская» она получила, поскольку в этом месте часто прогуливался историк и писатель Николай Карамзин, проживший в усадьбе 12 лет, сообщает сетевое издание m24.ru.

10 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале благоустройства китайского парка в Останкинском районе города.

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