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Опытную зону сети 5G запустили в Эрмитаже

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Фото: РИА Новости/Максим Туманов
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Опытную зону экспериментальной сети беспроводной связи пятого поколения 5G запустили на территории Главного штаба музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

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На церемонии запуска были представлены возможности 5G в реставрации музейных объектов. При помощи роборуки сотрудник Эрмитажа очистил современную копию скульптуры, управляя ею на расстоянии.

Как отмечает ТАСС, эту технологию можно использовать для дистанционного обучения реставраторов. 

Оператором проекта выступил «Ростелеком», а запуск опытной зоны в музее осуществлялся на базе оборудования Ericsson Radio System. 

Первую опытную зону сети 5G запустили в конце марта. Новый стандарт должен прийти на смену технологии LTE (4G). Максимальная скорость передачи данных в сетях пятого поколения будет достигать 20 Гбит/с, задержка сигнала составит 1 мс. Одновременно технология сможет поддерживать 1 млн устройств на 1 кв. м. Первые подобные сети были запущены в Южной Корее к Олимпиаде-2018.

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