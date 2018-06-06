Прямой эфир

Поиски останков брата Николая II начинаются в Перми

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки Великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Джонсона будут искать на трех участках в микрорайоне Перми Вышка-2, где, по сведениям очевидцев, сто лет назад состоялся расстрел. На основании более 2 тыс. исторических документов ученые определили предполагаемое место убийства. Там уже проложена проверочная траншея, чтобы определить, на каком уровне земли был 1918 год.

Как пишет ИА «Ура.ру», раскопки организовал Петр Сарандинаки из фонда S.E.A.R.C.H. Он был инициатором поисков останков царской семьи в Екатеринбурге. В случае обнаружения останки Великого князя Михаила Романова будут переданы в Следственный комитет РФ для расследования уголовного дела об убийстве членов императорской семьи.

Великий князь Михаил Александрович (1878–1918) — четвертый сын Александра III, младший брат Николая II; российский военачальник, генерал-лейтенант (1916), генерал-адъютант; член Государственного совета (1901–1917).

В середине мая в мэрию Москвы поступил запрос с просьбой рассмотреть возможность установки памятника Николаю II. Его подготовил первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев. Депутат считает, что увековечение памяти последнего русского императора восстановит историческую справедливость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представительница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой
В Тобольске откроется первый госмузей царской семьи Николая II

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017