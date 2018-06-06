Поиски останков брата Николая II начинаются в Перми

Останки Великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Джонсона будут искать на трех участках в микрорайоне Перми Вышка-2, где, по сведениям очевидцев, сто лет назад состоялся расстрел. На основании более 2 тыс. исторических документов ученые определили предполагаемое место убийства. Там уже проложена проверочная траншея, чтобы определить, на каком уровне земли был 1918 год.

Как пишет ИА «Ура.ру», раскопки организовал Петр Сарандинаки из фонда S.E.A.R.C.H. Он был инициатором поисков останков царской семьи в Екатеринбурге. В случае обнаружения останки Великого князя Михаила Романова будут переданы в Следственный комитет РФ для расследования уголовного дела об убийстве членов императорской семьи.

Великий князь Михаил Александрович (1878–1918) — четвертый сын Александра III, младший брат Николая II; российский военачальник, генерал-лейтенант (1916), генерал-адъютант; член Государственного совета (1901–1917).

В середине мая в мэрию Москвы поступил запрос с просьбой рассмотреть возможность установки памятника Николаю II. Его подготовил первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев. Депутат считает, что увековечение памяти последнего русского императора восстановит историческую справедливость.