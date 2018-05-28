Наследница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой

Великая княгиня Мария Владимировна, глава императорского дома Романовых, назвала Крымский мост сбывшейся мечтой для жителей полуострова и призвала не обращать внимание на критику проекта со стороны западных партнеров. В интервью «РИА Новости» она отметила, что это важный шаг, который давно нужно было сделать.

«Крымский мост — это огромная помощь для крымчан. Это мечта, которая в конце концов сбылась. Государь Николай II тоже хотел реализовать проект строительства моста, но, к сожалению, не вышло до конца. А теперь этот мост есть», — заявила наследница рода Романовых.

По ее словам, пройдет время и представителям западных стран самим захочется проехаться по этому мосту.

«Им будет очень интересно и приятно. И никто не вспомнит, что когда-то критиковал этот проект. Самое ужасное — это зависть. Это портит всю жизнь. Наоборот, надо радоваться, когда что-то строится полезное для того, чтобы улучшить условия жизни людей», — отметила княгиня Мария Владимировна.

Глава императорского дома Романовых и цесаревич Георгий Михайлович прибыли в Крым с визитом 28 мая. Это событие приурочено к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.