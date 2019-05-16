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Кремль призвал защитников сквера в Екатеринбурге к диалогу с властями

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Фото: ТАСС/Алексей Колчин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге, где задержали активистов, протестующих против строительства храма в сквере. По словам Пескова, во время протестного выступления защитников сквера «наверняка не обошлось без провокаций».

На вопрос о том, оправдан ли силовой сценарий урегулирования этой ситуации, Песков ответил, что он «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях». По его словам, провокации, естественно, вызывают «соответствующие действия силовых ведомств».

«Но там и разъяснительная деятельность ведется, диалог — с теми, кто этот диалог готов вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в результате будут даны все необходимые разъяснения», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что вокруг ситуации со строительством храма появляется много ложной информации. В частности, появились сообщения, что церковь будет лишь частью застройки, которая запланирована в сквере.

«Информация, что там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности. Также нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству вот этого садика или парковой зоны», — отметил он, добавив, что «очень важно принимать во внимание все аспекты происходящего».

13 мая на площади рядом с Театром драмы прошла стихийная акция протеста: жители Екатеринбурга выступили против строительства в ближайшем сквере храма святой Екатерины. Протестные выступления продолжились в последующие дни. 15 мая сообщалось, что правоохранители задержали более 20 протестующих.

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