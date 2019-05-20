Мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для постройки храма

Мэрия Екатеринбурга начала собирать предложения граждан относительно площадки для строительства храма святой Екатерины, который планировалось возвести в сквере возле драмтеатра. Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, с понедельника, 20 мая, в течение десяти дней граждане смогут отправить городской администрации свои пожелания.

«По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», — пояснили представители мэрии Екатеринбурга.

Вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге обострился 13 мая, когда на площади рядом с театром драмы прошла стихийная акция протеста. Горожане выступили против строительства и потребовали сохранить сквер. Митингующие снесли забор, которым была ограждена стройплощадка. В течение последующих дней акции протеста продолжились.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения этого вопроса.

18 мая с участниками протестных выступлений встретился мэр города Александр Высокинский. Он сообщил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения сквера.