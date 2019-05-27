Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Они затрагивали эту ситуацию. Они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе встреч по самым актуальным вопросам», — сказал Песков.

23 мая Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Екатеринбурге, где горожане выразили несогласие со строительством храма в сквере. По его словам, власти города и представители Русской православной церкви (РПЦ) ведут диалог с общественностью.

19 мая в РПЦ заявили, что число сторонников строительства храма превышает число противников. Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион осудил проявление насилия на стройплощадке, рядом с которой в середине мая прошла стихийная акция протеста. При этом он поддержал идею о проведении опроса жителей о подходящем месте для возведения церкви.

Опросить горожан предложил президент России после несанкционированных акций протеста и задержания активистов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соответствующее исследование, которое показало, что большинство жителей Екатеринбурга не против возведения храма, но хотели бы видеть его не в сквере возле драмтеатра, а где-то в другом месте. После опроса власти города отказались от строительства церкви на этой площадке.