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Власти отказались от сооружения храма в сквере Екатеринбурга после опроса ВЦИОМ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти отказались от идеи строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после обнародования результатов опроса граждан, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во вторник, 22 мая, глава региона на своей официальной странице в Instagram написал, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не включать площадку в сквере в перечень мест при проведении последующего опроса о возможном месте строительства. В настоящее время власти изучают мнение горожан.

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — написал Куйвашев.

Куйвашев_интаграмм

Ранее в тот же день ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы в городе. Так, 7% высказались за возведение собора в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом, как и предлагалось ранее. Еще 14% считают, что место можно оставить прежним, но следует скорректировать проект с учетом мнения горожан. 58% выступили за перенос строительства в другую часть Екатеринбурга.

Вопрос о строительстве храма обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против возведения собора вместо разрушенной в советское время святыни. Митингующие, число которых достигало 2 тыс. человек, объясняют свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней.

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