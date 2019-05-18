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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

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Фото: ТАСС/Марина Молдавская
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Власти Свердловской области в понедельник, 20 мая, намерены опубликовать список новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева, опубликованном 18 мая.

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Отмечается, что список для обсуждения появится на сайтах региональных и городских органов власти.

«Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — говорится на сайте главы региона.

В сообщении отмечается, что список не будет исчерпывающим, и власти будут принимать предложения от жителей.

«Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей», — добавил губернатор, пообещав сделать всё «открыто».

16 мая президент РФ Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил опросить жителей района для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера. В правительстве Свердловской области поддержали эту идею. Акции протеста начались 13 мая. Местные жители жалуются, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

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