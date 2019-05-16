Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг, 16 мая, арестовал еще восемь участников акций против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Свердловского облсуда.

Отмечается, что задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от пяти до 15 суток.

Суд уточняет, что задержанные были привлечены к ответственности по статьям КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Повторное нарушение установленного порядка организации митинга», «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Ранее Верх-Исетский районный суд арестовал 21 участника прошедших акций.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa. Местные жители протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.